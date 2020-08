Mercato - Rennes s'attaque à Islam Slimani

Revenu à Leicester après son prêt à Monaco, Islam Slimani pourrait déjà revenir en France, où le Stade Rennais lui fait les yeux doux.

Islam Slimani débutera-t-il une deuxième saison d'affilée en Ligue 1 ? Prêté la saison dernière à l'AS Monaco, qui n'a pas tenu à le conserver malgré un impact assez net sur son secteur offensif (9 buts, 7 passes décisives en 19 matchs), l'attaquant algérien a séduit d'autres formations du championnat de France. Plus tôt cet été, Lille et Marseille ont été cités parmi ses courtisans. Il faut désormais y rajouter Rennes, en "contact avancé" avec lui, d'après L'Equipe.

Le club breton et son directeur sportif, Florian Maurice, auraient activé cette piste après l'échec des négociations avec Amiens concernant Serhou Guirassy (24 ans). Ils étaient prêts à lâcher 12 millions d'euros pour récupérer l'ex-international Espoirs français, mais les Picards en demandaient 8 de plus. Il ne sera pas nécessaire d'atteindre de tels montants pour récupérer Slimani, 32 ans et dont le contrat à Leicester expire dans dix mois.

Holveck connaît bien le clan Slimani

Le prix raisonnable de Slimani est un avantage pour les dirigeants rennais, qui pourront profiter des recettes inhérentes à leur prochaine campagne en Ligue des Champions pour renforcer d'autres postes. Les relations qu'entretient leur président avec son entourage en est un autre. Toujours selon L'Equipe, Nicolas Holveck, ancien dirigeant monégasque, s'entend particulièrement bien avec les conseillers du joueur, bien implantés sur le Rocher. A suivre...