Mercato - Rennes discute avec l'OL pour Martin Terrier !

En quête d'un joueur offensif, qui pourrait évoluer à un poste excentré, le Stade Rennais aurait couché le nom de Martin Terrier, selon les informations de RMC Sport. Et ce choix n'est pas fait au hasard puisque Florian Maurice, le nouveau directeur sportif du club breton, avait déjà fait venir Terrier à Lyon, en 2018.

Âgé de 23 ans, Terrier n'est pas un titulaire indiscutable à l'OL mais plutôt un joker de luxe. Il a tout de même participé à 35 matchs cette saison pour 6 buts et 1 passe décisive. Julien Stéphan serait un grand fan de son profil et du joueur et l'a dans le viseur depuis plusieurs mois maintenant. D'autres clubs étrangers sont aussi intéressés, mais Rennes est entré en discussions avec Lyon pour le joueur.