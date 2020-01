Mercato - Rennes veut s'offrir Steven Nzonzi

Dans l'impasse à Galatasaray, où il est prêté depuis le début de saison par l'AS Roma (15 matchs toutes compétitions confondues, aucune apparition depuis le 11 décembre face au PSG), Steven Nzonzi (31 ans) pourrait terminer l'exercice 2019-2020 en Ligue 1. Pas à Lyon, où son nom a circulé en début de mercato, mais au Stade Rennais, qui souhaite l'incorporer à son entre-jeu.

Julien Stéphan a confirmé l'intérêt du club breton pour l'ancien Amiénois, dans des propos retranscrits par RMC. "C’est un profil très intéressant", a-t-il souligné. "Oui, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je n’ai pas d’informations à vous donner. C’est un mercato qui n’est pas simple. On va essayer de faire des choses mais on n’est pas sûr de pouvoir y arriver."