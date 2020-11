Mercato - Rester à l'OL jusqu'à la fin de la saison ? Memphis Depay botte en touche

En fin de contrat au mois de juin prochain et tout proche du FC Barcelone cet été, Memphis Depay est, encore aujourd'hui un joueur de l'Olympique Lyonnais. L'attaquant hollandais de 26 ans, qui revient d'une grave blessure au genou, reste toutefois très ambitieux pour la suite de sa carrière. Et s'il est heureux à Lyon, Depay ne sait pas, en revanche, s'il restera toute la saison dans le Rhône.

"À Lyon jusqu'à la fin de la saison? Je suis venu ici avec un rêve, une ambition et j'ai atteint certain de mes objectifs comme la demi-finale de Ligue des Champions. Je ne veux pas faire de promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je pense qu'on devrait profiter de ma présence ici, et moi profiter de ma présence à Lyon. J'adore m'entraîner, j'essaie d'être tous les jours positif. Pour l'instant, je suis là, je donne 200% à chaque match, et je veux ramener le club en Ligue des Champions" a-t-il déclaré sur Téléfoot.