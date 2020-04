Mercato - Retour à Barcelone pour André Onana ?

Six ans après son départ de la Masia pour 150 000 euros, André Onana pourrait revenir à Barcelone cet été. Un retour de l'actuel gardien de l'Ajax Amsterdam serait donc dans les plans du président Bartomeu d'après Sport. Estimé à 40 000 millions d'euros, le Camerounais, passé dans sa jeunesse par l'académie de Samuel Eto'o, serait la priorité du club catalan pour suppléer Marc-André Ter Stegen.

Comme le précise le quotidien barcelonais, les négociations à rallonge du contrat de l'Allemand, exigeant 10 millions d'euros nets par an, auraient convaincu les dirigeants du Barça de recruter Onana. En cas de signature du portier camerounais, le grand perdant s'appellerait Neto. Le Brésilien arrivé de Valence pour 26 millions d'euros l'été dernier est l'actuelle doublure de Ter Stegen. Avec quatre matchs et sept buts encaissés, son avenir semble se tracer loin de la Catalogne. En plus d'être courtisé par Barcelone, André Onana bénéficie d'une belle cote en Angleterre. Chelsea, qui cherche à remplacer Kepa et Tottenham à concurrencer Hugo Lloris, auraient pris la température.