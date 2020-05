Mercato - Retour en Suède pour Ola Toivonen ?

Ancien joueur de Rennes (2014-2016, 54 matches, 15 buts) et de Toulouse (2016-2018, 64 matches, 9 buts), Ola Toivonen va quitter l'Australie et le Melbourne Victory, où il évoluait depuis deux saisons. En effet, selon les informations dévoilées par le quotidien suédois SportExpressen, l'attaquant international de 33 ans (64 sélections avec les A, 15 buts) va rentrer au pays et s'engager avec le Malmö FF, le club où il s'était révélé au plus haut niveau lors de l'exercice 2007-2008 (17 buts en 51 rencontres).