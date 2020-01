Mercato - Réunion décalée pour le transfert d'Oliver Giroud à l'Inter Milan

Olivier Giroud (33 ans), qui ne sera finalement pas retenu par Chelsea, qui a accepté la dernière offre de l'Inter Milan, devra encore un peu patienter avant de rejoindre les rangs de la formation italienne. L'agent de l'attaquant français, qui devait se rendre à Milan aujourd'hui, a dû décaler son rendez-vous, révèlent nos confrères de L'Equipe. Quelques détails restent donc à régler avant la signature du Champion du Monde 2018 en Lombardie. Le Tricolore souhaiterait notamment un contrat de deux ans et demi alors que l'Inter Milan ne proposerait, à l'heure actuelle, qu'un an et demi. Une petite divergence qui ne devrait toutefois pas empêcher l'issue positive de ce dossier, déjà bien avancé.