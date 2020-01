Mercato - Revirement de situation dans le dossier Dani Olmo

Coup de théâtre dans le dossier Dani Olmo. Promis au Barça, son club formateur, le milieu espagnol de 21 ans, grand espoir de la Roja et actuellement au Dinamo Zagreb, serait finalement tout proche du Milan AC, à en croire le média croate Sportske Novosti. Alors qu'il a confié récemment avoir reçu une première offre de la part des Blaugrana, l'Hispanique aurait finalement assisté à un rapprochement entre le club lombard et le Dinamo.

Selon nos confrères croates, les Rossoneri, qui ont déjà accueilli Zlatan Ibrahimovic durant le mercato, vont casser leur tirelire et offrir plus de 30 millions d'euros en ce mois de janvier. Il ne resterait que des détails à régler, comme les bonus et les primes concernant le contrat d'Olmo.