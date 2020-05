Mercato - Ridle Baku plaît au PSG

La filière allemande pourrait de nouveau être empruntée par le PSG cet été. D'après les informations de L'Equipe, les champions de France s'intéressent au profil de Ridle Baku, un international Espoirs allemand évoluant au poste de latéral droit à Mayence. Âgé de 22 ans, il a encore deux ans de contrat et sa valeur oscillerait entre 5 et 8 millions d'euros.

Une somme largement à la portée des Parisiens, qui ont cependant d'autres objectifs de recrutement au même poste. Alors que Thomas Meunier va partir en fin de contrat et que Colin Dagba ne ferait pas l'unanimité en interne, les noms de Nelson Semedo (FC Barcelone), Achraf Hakimi (Real Madrid), Diogo Dalot (Manchester Utd), Adam Marusic (Lazio), Nordi Mukiele (Leipzig) et Hamari Traoré (Rennes) ont filtré plus ou moins récemment.