Mercato - Robert Beric a reçu une offre de Chicago Fire

À en croire les informations de L'Équipe, le stéphanois Robert Beric pourrait rejoindre la MLS dans les prochains jours. En effet, le Chicago Fire aurait formulé une offre à Saint-Étienne pour s'attacher les services de son attaquant de 28 ans. Peu utilisé par Claude Puel depuis son arrivée sur le banc (sa dernière titularisation remonte au 12 décembre, face à Wolfsburg en Europa League), l'avant-centre n'a inscrit qu'un but cette saison.

L'entraîneur des Verts avait déjà fait part de sa volonté de dégraisser son effectif pléthorique (de 32 joueurs) en cas d'offres cet hiver. Arrivé au club en 2015 en provenance du Rapid Vienne, il reste celui qui a inscrit le but de la victoire face à Lyon le 6 octobre dernier (1-0). Sous contrat jusqu'en 2022, l'international slovène (24 sélections, 2 buts) perçoit l'un des dix plus gros salaires du club (100 000 euros par mois) alors que les caisses stéphanoises sont au plus mal. Tous les voyants sont au vert pour que le dossier se concrétise.