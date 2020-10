Mercato - Robinho de retour à Santos pour 230 euros !

Il nous a fait rêver sous le maillot du Real Madrid et de la sélection brésilienne pendant des années, à 36 ans Robinho fait son retour à Santos. Comme beaucoup de joueurs en fin de carrière, il a décidé de revenir jouer pour son club formateur, mais en faisant un énorme effort financier. Alors qu'il était libre depuis la fin de son contrat avec l'Istanbul BB, l'ailier brésilien est arrivé gratuitement dans son ancien club et percevra un salaire symbolique de seulement 1 500 reals, soit environ 230 euros a indiqué le club brésilien dans un communiqué. Un geste fort de la part de l'ancien joueur du Milan AC et de Manchester City qui souhaite aider son club formateur.

"Ici ça a toujours été ma maison. Mon objectif est d'aider cette équipe sur et en dehors du terrain, et de ramener Santos au sommet (…) C'est un sentiment particulier de revenir dans le club qui m'a lancé dans le football", a-t-il déclaré avant d'évoquer la situation compliqué de son club. "Le Santos FC traverse une période difficile financièrement. Je veux aider le club qui m’a toujours tout donné. Je vais jouer pour le salaire minimum, mais le plus important est d’être ici. Je vais bien physiquement et mentalement, évidemment il me manque encore un peu de rythme, mais au fil du temps, ça va aller de mieux en mieux" a annoncé l'ancienne star de la Seleção.