Mercato - Robson Bambu à Nice, c'est imminent

Il s'agit-là d'un signe révélateur de la nouvelle attractivité niçoise depuis le rachat du club par le groupe INEOS l'été dernier. Courtisé par l'OL, et donc le Gym, le défenseur central brésilien Robson Bambu (22 ans) est attendu à Nice dans les prochaines semaines ! D'après la presse brésilienne, relayée ce mardi soir par L'Equipe, le natif de São Vicente est attendu à Nice le 15 juin prochain, date à laquelle les Aiglons reprendront l'entraînement. L'OGCN devrait débourser 8 millions d'euros et Bambu paraphera un contrat de cinq ans. Sur la Côte d'Azur, il retrouvera notamment son compatriote et futur coéquipier en défense, Dante.