Libre de tout contrat depuis son départ de l'Olympique de Marseille, il y a de ça six mois, Rolando (34 ans) va enfin retrouver un club. Le défenseur central portugais devrait s'engager, dans les prochaines heures, avec le Sporting Braga, troisième de Liga NOS, d'après Record. Toujours selon le média portugais, un contrat d'un an et demi attend l'ex-Phocéen dans le Nord du Portugal.