Mercato - Ronald Koeman prêt à laisser partir 5 joueurs pour recruter

Le FC Barcelone réalise un début de saison compliqué. Victorieux sur leurs trois premiers matchs de Ligue des champions et leader de leur groupe, les Blaugrana sont à la traîne en championnat. Avec deux victoires, deux nuls et deux défaites, les Barcelonais pointent à la 12ème place du classement. Pour remettre son équipe sur le droit chemin, Ronald Koeman souhaite amener du sang neuf durant le mercato d'hiver en recrutant notamment Memphis Depay et Eric Garcia.

Mais les comptes du club catalan sont dans le rouge actuellement et aucun achat ne peut avoir lieu sans la vente d'un joueur. Pour parvenir à recruter, le technicien néerlandais a donc sélectionné cinq joueurs qu'il serait prêt à laisser partir. Selon Mundo Deportivo, il s'agirait des deux internationaux français Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti, ainsi que Martin Braithwaite, Junior Firpo et Carles Alena.