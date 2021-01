Mercato - Ronald Koeman répond à Leonardo concernant son intérêt pour Messi

La saison n'est toujours finie mais c'est d'ores et déjà le dossier le plus chaud du prochain mercato estival. Après son vrai-faux départ du FC Barcelone cet été, Lionel Messi ne sera plus sous contrat avec le club catalan en juin prochain et pourra rejoindre le club qu'il désire. Parmi sa longue liste de prétendants, le Paris Saint-Germain est l'un des plus crédibles. Cette semaine, Leonardo a de nouveau mis le feu au poudre en admettant son intérêt pour la Pulga. Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a répondu au Brésilien.

"Je pense qu’il peut dire qu’il le veut. Si on me demande si je suis intéressé par Neymar et Mbappé, je dirais oui, donc c’est la même chose. Je ne peux rien dire de plus parce que je ne sais pas de quoi le futur sera fait" a déclaré le technicien des Blaugrana.