Mercato - Ruben Pardo va finalement renforcer Bordeaux

Même si Paulo Sousa affichait son pessimisme sur la fin de mercato, L'Équipe annonce l'arrivée imminente du milieu de terrain Ruben Pardo (27 ans) chez les Girondins, orphelins d'Aurélien Tchouaméni (20 ans) parti à Monaco. Un peu plus tôt dans la journée, la Real Sociedad avait laissé entendre, via un communiqué, qu'un départ de l'Espagnol était concevable.

En plus d'arriver gratuitement, grâce à la proximité entre son agent et le directeur du football bordelais Eduardo Macia, Pardo, en manque de temps de jeu chez les Basques (1 match joué), devrait parachever un contrat de deux ans et demi. En revanche, toujours selon le quotidien, Paulo Sousa devra se contenter de la seule venue de Rémi Oudin (Reims) dans le secteur offensif puisque l'arrivée de l'attaquant international iranien Mehdi Taremi en provenance de Rio Ave semble compromise.