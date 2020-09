Mercato - Rudi Garcia compare les départs à Lyon à la braderie de Lille

Rudi Garcia a manié l'humour pour évoquer les nombreux départs du côté de l'OL ces derniers jours. En plus de Rafael et de Marçal, qui ont quitté Lyon pour Basaksehir et Wolverhampton, les Gones devraient perdre Kenny Tete (Fulham) et Ciprian Tatarusanu (AC Milan).

"Kenny (Tete) est en instance de transfert, Tatarusanu aussi. Si je plaisante, je dis que c'est la grande braderie de Lille (rires). Ça va dans le sens qu'on souhaite. Il y a des joueurs "bankable" encore là. Mais le coach doit s'adapter et trouver des solutions" a-t-il déclaré en conférence de presse. "Sur les partants, seul Marçal jouait beaucoup. On perd un excellent professionnel avec le départ de Tatarusanu. On verra ce qu'il en est pour les gardiens. Je ne suis pas agacé, je fais juste un point sur la situation. Je dis la même chose tous les ans: on commence un championnat avec un groupe et on a une équipe différente un mois après."