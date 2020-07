Mercato - Rudi Garcia confirme l'arrivée de Martin Terrier à Rennes

Déjà démuni de Lucas Tousart (Hertha Berlin) et Amine Gouiri (Nice) depuis l'ouverture du mercato, l'Olympique Lyonnais va être amputé d'un autre joueur dans les prochaines heures. Il s'agit de Martin Terrier. A 24 ans, l'ailier français va s'engager au Stade Rennais pour un montant avoisinant les 10 millions d'euros.

L'information a été confirmée hier soir par Rudi Garcia, dans la foulée de la courte victoire rhodanienne face à l'OGC Nice au Groupama Stadium (1-0). "Oui, j’ai des regrets car je veux garder tous mes joueurs mais non, je n’en ai pas car c’est aussi devant que nous avons plus de concurrence, l’effectif le plus fourni. Quand ce sera officiel, nous pourrons dire au revoir à Martin. C’est comme ça. On va réduire le groupe car nous sommes trop nombreux." Terrier à Rennes, l'officialisation semble tout proche.