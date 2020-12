Mercato - Rugani déjà de retour à la Juve ?

107 minutes. Voilà le temps de jeu famélique de Daniele Rugani (26 ans) avec le Stade Rennais. Arrivé cet été en prêt en provenance de la Juventus, le défenseur italien est absent pour cause de blessure depuis le 31 octobre dernier. Selon Sport Mediaset, le club turinois pourrait rappeler son joueur plus tôt que prévu et tenter de l'inclure comme monnaie d'échange dans une transaction avec Rodrigo de Paul (26 ans) de l'Udinese. Le média précise aussi que Valence serait intéressé par Rugani.