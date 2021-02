Mercato - Rumennige rêve de Salah au Bayern Munich

Le Bayern Munich règne en maitre sur la Bundesliga en ayant remporté les huit deniers championnats allemands et sur l'Europe après sa victoire (1-0) en finale de la Ligue des champions face au PSG. Pour afficher d'aussi bons résultats, il faut sans nul doute parvenir à recruter les meilleurs et même si aujourd'hui le club allemand est sur le toit du continent européen, Karl-Heinz Rumennige souhaite continuer à enrôler les plus grands joueurs. Lors d'un entretien accordé à ON Time Sports, le président du Bayenr Munich a reconnu être sous le charme de Mohamed Salah. "Ce serait certainement un honneur de l'avoir" a-t-il lancé avant de complimenter les talents de l'Égyptien.

"À mon avis, Salah est le Messi d'Afrique et bien sûr il a les compétences nécessaires pour jouer dans les meilleures équipes du monde. Ce qu'il a réalisé peut être comparé à ce que Messi et Ronaldo ont fait avec Barcelone et le Real Madrid" a lancé l'ancien attaquant avant d'avouer que "pour le moment, nous n'avons pas l'intention de signer Salah".