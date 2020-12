Mercato - Rumeurs de transferts Européen pour l'hiver 2020

La pandémie du coronavirus est toujours présente dans le monde et a rendu le marché des transferts d'été différent de tous les précédents. Maintenant que l'hiver approche à grands pas et que l’année est bientôt finie, on attend toujours les annonces officielles, mais rien ne se fait et les conséquences de la crise économique mondiale ne facilitent pas les choses. Pour l'instant, toutes les portes des ligues majeures d'Europe restent fermées, mais voici les rumeurs qui circulent le plus sur le mercato de fin d’année :

KLOPP CHERCHE UN DÉFENSEUR

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp envisage d'entrer sur le marché des transferts pour remplacer les défenseurs blessés Virgil van Dijk et Joe Gomez et plusieurs pensent que Klopp est allé jusqu’à faire une offre pour le défenseur central de l'Ajax Perr Schuurs.

Certains rapportent que Klopp a offert 27 millions de livres sterling à Schuurs, qui est un starter à l'Ajax depuis la vente de Matthijs de Ligt à la Juventus.

Schuurs a un style de jeu similaire à celui de De Ligt et sa présence pourrait donner plus d'options à Liverpool dans sa défense, ses deux défenseurs centraux de premier choix étant absents pendant la majeure partie de la saison.

Schuurs serait une priorité pour Klopp, malgré son affirmation selon laquelle Joel Matip pourrait profiter d'une course sans blessure jusqu'à la fin de la saison. Ajax serait même prêt à vendre pour 27 millions d'euros.

AJAX TIES TAGLIAFICO POUR PLUS D'ARGENT

Le défenseur de l'Ajax Nicolas Tagliafico a accepté un nouveau contrat en principe, mais on lui a dit qu'il pourrait partir à la fin de la saison. L'Ajax a accepté de permettre au joueur de poursuivre son rêve de jouer dans une compétition de haut niveau.

Tagliafico, 28 ans, a rejoint le club en 2018 après avoir quitté l'équipe argentine d'Independiente. Grâce à ce nouveau contrat, le club néerlandais percevra un prix de transfert beaucoup plus élevé lorsque le joueur sera vendu. Son contrat précédent avait une durée de 18 mois, qui s'étend maintenant jusqu'à l'été 2023.

Les clubs de Premier League Chelsea et Manchester City sont aussi intéressés par le joueur. L'équipe de Frank Lampard pourrait souhaiter une meilleure couverture pour Ben Chilwell, tandis que City est à court d'ailes majeures à gauche.

LE MOURINHO A UN JOUEUR DANS SA LIGNE DE MIRE

Tottenham Hotspur pourrait signer avec l'ailier de Leicester City Demarai Gray pour un transfert gratuit, selon le Daily Express.

Gray, 24 ans, sera hors contrat à la fin de la saison et Jose Mourinho est un grand fan de son jeu. Gray, qui a signé avec Birmingham City en 2016, n'a pas encore joué en Premier League cette saison et n'a joué qu'une fois en équipe nationale senior dans la Carabao Cup.

La guerre entre le Barca et le Real Madrid pour Darwin Núñez

Darwin Núñez, l'une des perles les plus prometteuses d'Europe, est toujours à l'ordre du jour au Barca et au Real Madrid. L'attaquant de Benfica a attiré l'attention des plus grands mais son agent a été clair : Darwin restera à Benfica au moins jusqu'en 2022.

Maldini dévoile la signature d'Ibra

Le dirigeant de l'AC Milan, Paolo Maldini, a révélé aux médias italiens les tenants et aboutissants du transfert de Zlatan Ibrahimovic. Selon Maldini, lorsque le club a proposé un contrat de 18 mois à Ibrahimovic, il n’a accepté que six mois parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut réellement apporter au club. Pour l'instant, Ibra "vole" vers le San Siro. Renouvellera-t-il avec les Rossoneri ?

Arsenal : Pepe est à vendre

Selon le journal anglais "Daily Star", Arsenal a étiqueté "transférable" sur Nicolas Pepe. L'extrême n'a pas répondu aux attentes et face à une bonne offre qui permettrait de récupérer une partie pertinente de l'investissement, la vente serait conclue. Pepe a coûté 80 millions d'euros.

Voilà donc quelques rumeurs en attendant la concrétisation des transferts pendant la saison hivernale.