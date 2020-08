Mercato - Sadio Mané postule à la succession de Messi

Fan du FC Barcelone de Ronaldinho, Sadio Mané ne voit pas forcément d'un mauvais oeil le départ, encore hypothétique, de Lionel Messi. Et pour cause, l'attaquant sénégalais (28 ans) se verrait bien succéder au Ballon d'or sur la ligne d'attaque catalane, à en croire les informations du Mundo Deportivo.

Après avoir remporté la Ligue des Champions (2019) et la Premier League (2020) avec Liverpool, Mané se sentirait arrivé à la fin d'un cycle chez les Reds et ne dirait pas non à une potentielle approche des Blaugrana, assure le journal catalan. Sous contrat jusqu'en 2023, l'ancien messin est estimé entre 120 et 150 millions d'euros selon le CIES.