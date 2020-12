Mercato - Saint-Étienne cible un attaquant égyptien !

Quatorzième de Ligue 1 à la trêve, l'AS Saint-Étienne voudrait s'attacher les services de Mostafa Mohamed (23 ans) selon France Football. L'attaquant égyptien de Zamalek est une star montante dans son pays avec qui il a terminé meilleur buteur de la dernière CAN U23. Avec son club du Caire il a aussi inscrit neufs buts lors de la dernière Ligue d'Afrique des Champions, de quoi attirer l'attention de plusieurs clubs européens. Lille, Nantes, Fenerbahçe et Braga seraient intéressés, mais Mohamed donnerait sa préférence pour l'ASSE. Les Verts ont d'ailleurs proposés une somme d'argent avoisinant les trois millions d'euros, mais Zamalek en attend entre quatre et cinq millions.