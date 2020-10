Mercato - Saliba ou Rugani : quel défenseur pour Rennes ?

Qualifié pour la Ligue des Champions et déjà en tête de la L1, Rennes se donne les moyens de ses ambitions en étant très actif sur le marché des transferts. À cinq jours de la fin du mercato, le SRFC veut encore se renforcer notamment derrière.

Après Aguerd, Terrier, Guirassy et Gomis, qui sera la prochaine recrue du Stade Rennais ? Hier, le Stade Rennais a accéléré les négociations avec l'Inter Milan pour obtenir le prêt de Dalbert (27 ans). Le latéral gauche brésilien pourrait venir pallier la longue absence de Faitout Maoussa. Selon les médias italiens, le prêt de l'ancien Niçois serait un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat de 13 millions d'euros.

Saliba devance finalement Rugani

Dalbert ne devrait pas être la seule recrue derrière. Rennes est aussi sur la trace du défenseur de la Juve Daniele Rugani (26 ans). Hier soir, la chaîne Téléfoot annonçait que le défenseur italien aller être prêté pour 1,5 million d'euros. Mais revirement de situation. Plus tard dans la soirée, Ouest-France a évoqué un intérêt soudain du club breton pour William Saliba (19 ans). L'ancien stéphanois, aujourd'hui à Arsenal, ne serait pas tout à fait prêt pour la Premier League et pourrait continuer sa progression en prêt.

Ce week-end Saliba n'a pas été convoqué dans le groupe des Gunners. Mikel Arteta s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. "Je pense qu'il va lui falloir un certain temps pour s'adapter à notre façon de jouer, mais aussi pour s'adapter à la langue, au rythme, à l'intensité physique du pays. Nous devons également garder à l'esprit qu'il n'a pas beaucoup joué au football la saison dernière avec toutes les blessures qu'il a subies. Je pense donc que nous devrons être patients."

Cyprien au milieu

En plus de renforcer sa ligne défensive, Rennes voudrait aussi recruter au milieu. Pour ça le club breton semble se pencher sur Wylan Cyprien (25 ans). Selon le journaliste italien Nicolò Schira, le niçois a fait de Rennes sa priorité et a déjà trouvé un accord avec le club. Si cette négociation se concrétise la piste Reine-Adélaïde ne serait alors plus d'actualité.