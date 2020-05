Mercato - Samir Nasri en pleine incertitude pour son avenir

Libéré de tout contrat après une fin en queue de poisson avec Anderlecht, Samir Nasri (32 ans), auteur de 2 buts en 9 matchs cette saison, ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Au cours d'un live instagram avec Walid Acherchour, animateur du Club des 5, le milieu de terrain a expliqué ses interrogations.

"Je ne sais pas. On verra, ça dépend de plein de choses : du projet, de l’état d’esprit de la personne. Ca dépend de beaucoup de choses pour te dire qu’il te reste deux ou trois ans (à jouer). On verra ce que l’avenir me réservera. J’ai des envies d'entraîner, de pleins de choses, on verra ce qui est possible. J’ai des amis sur qui je peux compter. Si demain je veux faire une carrière en tant que coach, je peux avoir mes adjoints, ils sont déjà là. Ce sont des choses à voir dans le futur" a-t-il déclaré.