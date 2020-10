Mercato - Samuel Umtiti confirme qu'il a eu des discussions avec l'OL, mais...

Au micro de Canal+, au cours d'une interview réalisée pour le Canal Football Club, Samuel Umtiti (26 ans) a fait un point sur son mercato estival. Le défenseur central du FC Barcelone, annoncé un temps dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, a confirmé des discussions avec son club formateur, sans qu'elles n'aillent très loin.

"Tout était possible durant ce mercato. Lyon c'est mon club, c'est ma ville. C'est eux qui m'ont offert la possibilité d'être vu en Europe. Il y a eu des discussions, c'était des discussions rapides. Mais il n'y a jamais eu quelque chose de concret. Il fallait que je sois opérationnel pour pouvoir parler avec un club. Je vais être honnête avec tout le monde : Barcelone c'est Barcelone, je ne me voyais pas partir et encore moins comme ça" a-t-il déclaré.