Mercato - Samuel Umtiti ne compte pas arranger les affaires du Barça

Placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, Samuel Umtiti ne compte pas quitter le FC Barcelone, où son contrat confortable ne s'achève que dans trois ans.

On a appris la semaine dernière, dans la presse espagnole, qu'une dizaine de joueurs barcelonais disposeraient d'un bon de sortie au prochain mercato. En difficulté sur le plan économique et dans l'optique de renouveler une partie de son effectif, le club champion d'Espagne aimerait faire partir plusieurs éléments bankables afin de renflouer les caisses et financer de nouveaux transferts, en particulier celui de Lautaro Martinez (Inter Milan).

Parmi cette liste figurait le nom de Samuel Umtiti. Le FC Barcelone, qui avait déjà envisagé d'inclure son défenseur français (26 ans) dans un potentiel échange avec Neymar l'été dernier, s'était alors confronté à son refus de partir. Bis repetita cette année, puisque l'ancien lyonnais serait toujours bien décidé à rester sur les bords de la Méditerranée, en dépit du souhait de ses dirigeants de s'en séparer, selon Sport.

Umtiti a un salaire confortable au Barça

Prolongé jusqu'en 2023 à son retour victorieux de Russie, avec une belle revalorisation salariale à la clef (environ 9 M€ annuels), le champion du monde a ensuite connu une année 2019 compliquée, marquée par des soucis récurrents à un genou et une rétrogradation dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière son compatriote Clément Lenglet. Il avait repris du gallon depuis l'arrivée sur le banc de Quique Setién en janvier (6 titularisations sur 9 en Liga et C1), mais visiblement pas assez pour redevenir intouchable aux yeux de la direction blaugrana.