Mercato - Sans club, Enzo Zidane devrait découvrir un nouveau championnat

Libre depuis son départ d'Almeria, Enzo Zidane (25 ans) est en quête d'un nouveau défi. Alors qu'il était en négociation avec le Wydad Casablanca il y a plusieurs semaines, le milieu offensif devrait finalement s'engager en Allemagne. Selon TAG24, le fils de Zinedine Zidane est en contacts avancés le FC Erzgebirge Aue, pensionnaire de 2ème division. "Son essai s'est bien déroulé, a-t-il déclaré. L'envie est présente des deux côtés et on espère le recruter. C'est un bijou à polir, on peut le faire", a indiqué le président du club.