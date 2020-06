Mercato - Schneiderlin à Nice, c'est imminent

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours maintenant, le transfert de Morgan Schneiderlin à Nice n’est plus qu’une question d’heures. Selon RMC Sport, le milieu de 30 ans est en passe de quitter Everton où il évolue depuis 2017, et se dirigerait actuellement vers la Côte d’Azur pour effectuer sa visite médicale et signer dans la foulée son contrat avec l’OGC Nice. Ainsi, l’Alsacien serait la troisième recrue niçoise de l’été pour un transfert estimé à 2 millions d'euros hors bonus. L’officialisation devrait survenir dans les prochaines heures.