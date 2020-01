Mercato - Sébastien Cibois se relance à Brest

Durant un temps numéro trois derrière Gianluigi Buffon et Alphonse Aréola au PSG, Sébastien Cibois (21 ans) a signé un contrat de trois ans avec le 15e de Ligue 1. Libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été, le portier était à l'essai depuis deux mois avec le Stade Brestois. Convaincant, le Français figurera derrière Gautier Larsonneur et Donovan Léon dans la hiérarchie des gardiens. Il l'a fait savoir via une story Instagram diffusée sur son compte.