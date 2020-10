Mercato - Sébastien Corchia justifie le choix Nantes

Après Jean-Kevin Augustin, le FC Nantes a profité de la fin du mercato estival pour enregistrer le renfort de Sébastien Corchia. Le nouveau joueur des Canaris a justifié ce choix, réfléchi et désiré.

Laissé libre par le FC Séville, Sébastien Corchia (29 ans) s'est engagé cette semaine avec le FC Nantes pour les trois prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. L'ancien joueur du Mans, Sochaux ou encore Lille, a expliqué son choix de revenir en France, sous les couleurs des Canaris : "J’avais des touches à l’étranger mais je voulais rentrer", a d'abord indiqué le nouveau joueur du FCN dans des propos relayés par Presse Océan.

"Avec Nantes, on était en contact depuis longtemps et puis ça s’est décanté quand j’ai résilié avec Séville. (...) J’ai eu cette expérience à l’étranger qui m’a beaucoup apporté mais c’est le moment de revenir et d’apporter mon expérience. (...) Le stade est magnifique, les supporters sont fantastiques et j’ai discuté avec l’entraîneur. Son projet de jeu me convient très bien, il correspond à mon jeu", a ajouté l'international français (1 sélections avec les Bleus).

Peu épargné par les blessures ces dernières saisons, Sébastien Corchia se veut rassurant sur son état de santé. Le latéral droit l'assure, il n'a pas chômé ces derniers mois et se sent très bien : "Cela fait trois mois que je m’entraîne normalement et je fais tout sans souci. Après, je suis d’accord, il me manque le rythme du match mais ça va vite revenir car je me suis entraîné très dur. J’ai hâte de reprendre la compétition et d’effectuer mes premiers pas à la Beaujoire", a-t-il conclu.