Mercato - Serge Aurier aurait tapé dans l'oeil du Milan AC

Après une saison pleine en Premier League avec Tottenham (33 matchs, 1 but, 5 passes décisives), Serge Aurier aurait tapé dans l'oeil de l'AC Milan. C'est en tout cas ce que rapporte Giangluca Di Marzio, journaliste à Sky Sport Italia. Des discussions auraient déjà démarré entre les deux parties.

A 27 ans, l'international ivoirien (50 sélections) est lié au club londonien jusqu'en 2022 et sa valeur est estimée par le CIES entre 15 et 20 millions d'euros. Néanmoins, le directeur technique du Milan, Paolo Maldini, est resté plutôt évasif au moment d'aborder le sujet : "ça, c’est nouveau… L’année dernière, il y a eu une possibilité, on avait parlé à son agent. Mais pour le moment, on pense à terminer la saison" a-t-il confié après le succès de son équipe face à Cagliari (3-0) samedi soir.