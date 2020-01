Mercato - Sergio Rico réitère son envie de rester au PSG

Présent en conférence de presse, Sergio Rico (26 ans) a réitéré son envie de rester au Paris Saint-Germain, à l'issue de la fin de son prêt à la fin de la saison. Sous contrat avec Séville jusqu'en juin 2021, le portier espagnol se plait dans la capitale.

"Jouer au PSG, c'est un souhait pour tous les joueurs au monde, parce que c'est l'un des plus grands clubs. Comme je le disais je suis heureux d'être ici. Je voudrais rester. J'ai été très bien accueilli par le club et les autres joueurs, en plus Paris est une superbe ville, une superbe capitale, c'est génial pour ma famille et moi qui adorons voyager. J'ai encore un an de contrat avec Séville, mais il existe une option d'achat. Ce sera à Leonardo et au PSG de décider en temps voulu" a-t-il déclaré. "Je n'ai aucun scoop à vous livrer aujourd'hui... Ce que je peux dire, c'est que je donne mon meilleur pour l'équipe."