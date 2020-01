Mercato - Sergio Rico veut rester au PSG

Une hiérarchie est enfin établie chez les gardiens parisiens, depuis le début de la saison et les arrivées successives de Keylor Navas et Sergio Rico. Ce dernier est bien conscient d'être la doublure de l'ancien Madrilène et se contente pour l'instant du temps de jeu qui lui est accordé par Thomas Tuchel (4 titularisations, dont une dimanche face à Linas-Montlhéry en Coupe de France). Pour preuve, son intention de rester au PSG à l'issue de son prêt. "Le PSG est l'un des plus grands clubs du monde. Je serais enchanté de rester ici", a déclaré le gardien espagnol (26 ans) en zone mixte hier soir. Le montant de son option d'achat a été fixé aux alentours de 10 millions d'euros par le FC Séville.