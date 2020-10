Mercato - Séville piste des joueurs du Stade Rennais

La direction du FC Séville, notamment Julien Escudé (manager en charge des joueurs prêtés par le club), supervise quelques espoirs rennais, ainsi que certains pros. L'ancien défenseur de l'équipe de France et de Rennes a affirmé au quotidien Ouest France hier, qu'il suivait de près les performances de son ancien club. Interrogé sur les joueurs qu'il aimerait recruter, il a parlé d'Eduardo Camavinga : "Camavinga, mais pas à ce prix-là ! ". Il a poursuivi : "Pour ne rien cacher, à Séville on suit pas mal de Rennais. De 17 ans, 18 ans et des pros aguerris."

Les dirigeants rennais sont avertis, le bon début de saison de leur équipe attire le regard et leurs joueurs sont suivis de près par de grosses écuries européennes.