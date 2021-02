Mercato - Simakan va bien signer à Leipzig

Agitateur du mercato estival et hivernal du côté de Strasbourg, Mohamed Simakan (20 ans) est finalement resté en Alsace malgré les convoitises de l'AC Milan et de Leipzig. D'abord distancé, le club allemand a finalement doublé les Rossoneri sur le dossier qui devrait se finaliser cet été. En effet, RMC Sport et la presse Outre Rhin affirment que tout est déjà bouclé pour l'arrivé de Simakan à Leipzig contre une somme de 15 millions d'euros. Bientôt orpheline de Dayot Upamecano qui s'engagera avec le Bayern Munich cet été, l'équipe de Nagelsmann a donc déjà trouvé son remplaçant.