Mercato - Son avenir et celui d'Aubameyang : Lacazette fait le point

Débarqué de l'Olympique Lyonnais à Arsenal en 2017, voilà maintenant 3 saisons qu'Alexandre Lacazette évolue sous le maillot des Gunners. Malgré les 47 buts inscrits depuis son arrivée au Royaume et avec un contrat qui expire en 2022, les rumeurs d’un départ subsistent autour de l’attaquant de 29 ans depuis plusieurs mois. Pisté par l’Inter Milan ou l’Atletico Madrid, l’ex-lyonnais a été invité par Bein Sports Angleterre à évoquer son avenir, ainsi que celui de son coéquipier et ami Pierre-Emerick Aubameyang, dont le bail court lui jusqu'à l’été 2021.

"Je suis sous contrat avec le club donc évidemment quand j’ai signé je voulais gagner des trophées. Nous avons une chance d’aller en finale samedi”. Demain à 20h45, les Gunners se frotteront en effet à Manchester City pour la première demi-finale de la Cup. Lacazette a également ajouté : “Tant que je peux progresser et que le club veut de moi, bien sûr je vais rester.”. Interrogé ensuite sur le cas d’Aubameyang, l'ex-lyonnais a indiqué ne pas en savoir davantage sur la probable prolongation au club du Gabonais. “Pour être honnête, nous avons arrêté de parler de son futur. Je ne veux pas être le mec ennuyant donc on ne parle pas trop de son avenir. Je vais attendre comme tout le monde et j’espère juste qu’il me le dira avant d’en informer la presse.” a ainsi déclaré l’international français.