Mercato - Stéphane Ruffier serait intéressé par le projet du MHSC !

Mis sur la touche par Claude Puel, qui ne le convoque plus depuis le 23 février (3 matchs), Stéphane Ruffier pourrait enchainer une quatrième rencontre d'affilée hors du groupe, face à Bordeaux. Le portier de 33 ans, qui n'est plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Forez, pourrait toutefois chercher à rebondir cet été. Et d'après Midi Libre, le gardien, formé à Monaco, aurait notamment "fait un appel du pied" au Montpellier HSC.

Si les Pailladins souhaitent poursuivre l'aventure avec Geronimo Rulli, prêté avec option d'achat à la Real Sociedad, ces derniers n'auraient pas le budget nécessaire pour lever l'option, fixée à 11 millions d'euros. Ainsi, en cas d'échec avec le club basque pour conserver l'Argentin, le MHSC pourrait faire de Ruffier une piste sérieuse. Son prix est estimé à 3 millions d'euros sur Transfermarkt.