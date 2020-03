Mercato - Sterling de retour à Liverpool, la folle rumeur s'épaissit

Les déclarations de Raheem Sterling (25 ans) au cours d'un live Instagram la semaine dernière, avaient connu un fort retentissement. Interrogé par un fan au sujet d'un probable retour à Liverpool, il avait répondu "pour être honnête avec toi, j'adore Liverpool. Ne te méprends pas, ce que je veux dire, c'est que ce club reste dans mon coeur. Il a fait beaucoup pour m'aider à grandir". Des propos qui ont laissé place à une simple rumeur au départ... Mais l'Equipe confirme ce matin qu'un retour de l'ailier de Manchester City à Liverpool est tout à fait envisageable; en cas de départ de Sadio Mané.

Pour rappel, l'international anglais a terminé sa formation à Liverpool où il a effectué ses débuts en professionnel, avant d'être transféré à Manchester City en 2015. Un transfert à 69 millions d'euros, qui avait eu lieu dans un contexte très tendu, au regard de la rivalité qui règne entre les deux clubs. En revanche, un retour est tout à fait possible selon un proche du joueur, qui a déclaré à nos confrères : "même si Raheem est attaché à Manchester City, il n'a pas oublié Liverpool, parce que c'est là où il s'est forgé en tant qu'homme et que joueur. Évidemment, il y a eu des polémiques au moment de son départ, mais aujourd'hui, le temps a fait son oeuvre et tout est possible". Un retour chez les Reds garantirait à Sterling de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine (Manchester City encourt une suspension par l'UEFA). La valeur du Citizen, auteur de 20 buts toutes compétitions confondues cette saison, oscille entre 200 et 250 millions d'euros selon les estimations du CIES.