Mercato - Stevanovic réagit à l'intérêt niçois

Comme révélé il y a quelques jours, l'OGC Nice aurait formulé une offre à hauteur de 12 millions d'euros pour l'espoir serbe Filip Stevanovic (17 ans), jeune ailier du Partizan Belgrade. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 15 matchs de championnat serbe, le natif d'Arilje a réagi à l'intérêt des Aiglons dans les colonnes de Novosti, un quotidien local.

"J’ai entendu que l’offre était arrivée, je ne sais pas pour le reste. Ce que je lis est vrai, donc... Je suis bien ici, mon heure est encore à venir. Mes coéquipiers et mon staff personnel m’aident, j’apprends tous les jours et j’essaie d’être meilleur" a-t-il confié avant d'avouer qu'il suit la Ligue 1. "Je regarde et suis de près la ligue française. Mes joueurs préférés, Neymar et Mbappé."