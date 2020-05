Mercato - Strasbourg : bientôt libre, Corgnet ne compte pas raccrocher

En fin de contrat au 30 juin prochain, Benjamin Corgnet ne sera, et c'est une certitude, pas conservé par le Racing Club Strasbourg Alsace, qu'il avait rejoint libre à l'été 2017 en provenance de l'AS Saint-Etienne. Dans un entretien accordé à L'Alsace, le milieu de terrain offensif (6 matches en Ligue 1 cette saison) s'est confié sur son futur proche. Malgré ses 33 printemps, l'ancien lorientais et dijonnais est très clair : il ne compte pas ranger ses crampons au placard et est donc en quête d'un nouveau challenge intéressant.

"Je ne regrette rien du tout. Bien sûr, ne plus jouer ou presque depuis février 2019 et être mis de côté sans explications a été douloureux et difficile à vivre. Je n’ai pas forcément compris. Mais ces trois années au Racing ont été une très belle expérience. J’ai vécu de bons moments ici", a-t-il d'abord estimé, et de se projeter sur la suite : "Dans mon esprit, il n’est pas question d’arrêter. J’ai toujours envie d’apporter à un groupe. Pour l’instant, je vais participer aux entraînements du Racing jusqu’au 29 mai. Ensuite, j’aviserai. Je suis sur le marché et j’espère trouver un challenge intéressant".