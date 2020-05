Mercato - Strasbourg : le point de Simakan sur son avenir

Pour sa toute première saison chez les professionnels, Mohamed Simakan (20 ans) a fait forte, très forte impression. Avec le maillot du Racing Club Strasbourg Alsace sur le dos, le défenseur polyvalent - axial ou latéral droit - a montré de très belles choses, disputant 25 rencontres toutes compétitions confondues en 2019-2020. Logiquement, le natif de Marseille s'est fait un joli nom sur le marché et plusieurs écuries européennes s'intéressent à lui. Mais le principal intéressé ne souhaite visiblement pas griller les étapes.

"Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas en parler plus parce que moi, je n'ai rien entendu, rien vu donc ce sont un peu des rumeurs. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur Strasbourg parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis ici et je trouve que tout me va bien ici et il faudra continuer comme ça sur cette lancée. La priorité, c'est de rester à Strasbourg et prouver, avec l'année de la confirmation", a lâché le numéro 2 des Bleu-et-Blanc, encore sous contrat jusqu'en 2023, à nos confrères de Téléfoot.