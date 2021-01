Mercato - Strasbourg : Mohamed Simakan se rapproche d'un départ

Invaincu (11 victoires et 4 nuls en 15 journées), le Milan AC domine actuellement la Serie A. La formation lombarde compte bien conserver cette première place et va tenter de se renforcer cet hiver, notamment dans son secteur défensif. Selon L'Equipe et Goal France, le club rossonero pourrait d'ailleurs rapidement mettre la main sur Mohamed Simakan (20 ans), le polyvalent défenseur du Racing Club Strasbourg Alsace.

Déjà intéressé par le numéro 2 des Bleu-et-Blanc (17 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 1 passe décisive) l'été dernier, le Milan AC pourrait très vite boucler ce dossier pour une somme proche ou légèrement supérieure à 15 millions d'euros, qui conviendrait aux décideurs alsaciens. Les négociations sont, en tout cas, en cours et avancent plutôt bien. Pour rappel, Mohamed Simakan est lié au RCSA jusqu'au 30 juin 2023.