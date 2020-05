Mercato - Strasbourg : un départ de Djiku n'est pas à l'ordre du jour

Arrivé en provenance de Caen l'été dernier, Alexander Djiku (25 ans) est très vite devenu indispensable à la bonne marche du Racing Club Strasbourg Alsace. Auteur de prestations de qualité (1 but et 1 passe décisive en 25 matches de Ligue 1), le défenseur central suscite certaines convoitises. Mais que les fans des Bleu-et-Blanc se rassurent, leur numéro 24, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, devrait toujours évoluer sous les ordres de Thierry Laurey la saison prochaine. "Je suis très bien à Strasbourg, et il y a peu de chances de me voir partir cet été", a ainsi confié le joueur formé à Bastia chez nos confrères de Téléfoot.