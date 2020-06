Mercato - Strasbourg n'a reçu aucune offre pour Simakan

Pour sa première saison complète dans l'élite (25 matchs TCC), Mohamed Simakan (20 ans) s'est déjà fait un nom, dans l'Hexagone et en Europe. En effet, le jeune et puissant défenseur central de Strasbourg est dans les papiers de nombreux clubs, dont le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, mais le RCSA peut, pour le moment, dormir sur ses deux oreilles.

Interrogé par L'Equipe, Marc Keller, le président du Racing, a affirmé qu'il n'avait reçu aucune offre pour son joueur, déjà évalué à 20 millions d'euros. "Il intéresse beaucoup de clubs et certains intérêts sont très forts. Des formations se sont renseignées directement auprès de nous. Mais on n'a pas eu d'offre concrète pour l'instant". Simakan, sous contrat jusqu'en 2023, a déjà fait part de son envie de continuer du côté du Stade de la Meinau la saison prochaine...