Mercato - Strasbourg ouvre la porte à un départ de Simakan

Après une première saison réussie haut la main (17 titularisations en Ligue 1, 4 en Europa League), Mohamed Simakan (20 ans) suscite logiquement des convoitises. De nombreux clubs européens, et pas des moindres (Dortmund, Leipzig, l'AC Milan ou encore Tottenham), s'étaient renseigné à propos du défenseur polyvalent. De plus, L'Equipe révélait il y a quelques jours que Monaco préparait une offre autour de 15 à 20 millions d'euros pour enrôler le joueur (sous contrat jusqu'en 2023). Le président de Strasbourg, Marc Keller, a tenu à clarifier la situation mardi soir, sur RMC Sport.

Keller a confirmé que "beaucoup de clubs" sollicitent son joueur. Mais, pour le moment Strasbourg "n'a pas de proposition officielle" a-t-il assuré. "On l'a prolongé il y a un an et le joueur a même dit qu'il voulait rester chez nous" a-t-il ensuite précisé. En mai dernier, Simakan confiait que sa priorité était "de rester à Strasbourg et prouver, avec l'année de la confirmation". En revanche, le président du Racing ne se montre pas fermé à l'idée d'entamer d'éventuelles négociations pour un transfert : "ça ne veut pas dire qu'il ne partira pas. Quand il y a une offre très importante pour le club et le joueur, il peut arriver qu'on se mette à table et qu'on fasse un deal. Pour l'instant, il est chez nous, il est en stage, on est très heureux avec lui."