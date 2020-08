Mercato - Sturridge privilégie l'Angleterre mais...

Daniel Strurridge (31 ans) est sans club après la résiliation de son contrat avec Trabzonspor en mars dernier. Désormais, l'attaquant semble privilégier un retour en Angleterre. "Nous avons des options dans le monde entier, mais je suis un joueur anglais et j'ai toujours aimé jouer en Premier League", a-t-il déclaré dans un entretien à Sky Sport. "Je crois que j'ai beaucoup à donner à la Premier League et je dirais que c'est mon premier choix. J'ai le sentiment que j'ai un travail inachevé alors j'aimerais y retourner et y jouer". Pour rappel, l'avant-centre a déjà joué pour Manchester City, Chelsea, Liverpool et West Bromwich.

Même si l'Angleterre serait "une énorme option", Strurridge se dit "ouvert" pour jouer dans "toutes les ligues". En France, le buteur anglais a souvent été associé à l'OM. André Villas-Boas attend encore deux renforts, dont un attaquant. De quoi relancer la "piste Sturridge" ?