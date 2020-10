Mercato - Suivez le dernier jour du mercato en live !

C'était dans les tuyaux depuis hier soir, Djamel Benlamri vient de passer sa visite médicale à Lyon, et devrait signer un contrat d'un an, plus une année en option, avec l'Olympique Lyonnais.

Ben Godfrey à Everton c'est fait ! (Officiel) A la recherche d'un défenseur central depuis quelques semaines, le club d'Everton a trouvé un accord avec le défenseur anglais de 22 ans, Ben Godfrey. Il arrive en provenance de Norwich, et a signé contrat pour les 5 prochaines saisons.

Le transfert s'élèverait à plus de 20 M€. ✍️ | Ben Godfrey has signed for #EFC from Norwich City for an undisclosed fee, penning a five-year deal until the end of June 2025.



Welcome, @BenG0dfrey! #WelcomeGodfrey 🔵 — Everton (@Everton) October 5, 2020