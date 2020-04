Mercato - Suso devrait rester à Séville

L'hiver dernier, le FC Séville a rapatrié Suso en obtenant un prêt avec option d'achat obligatoire sous certaines conditions. Ce samedi, Estadio Deportivo affirme que l'Espagnol va bel et bien être acheté par le club andalou au Milan AC. Actuellement 3èmes de Liga, les Sévillans pourraient être automatiquement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions si la saison venait à être arrêtée en raison du coronavirus. Apparu à six reprises en championnat depuis son arrivée en janvier dernier (1 but et 1 passe décisive), Suso serait ravi à Séville et il entretient une très bonne relation avec son entraîneur, Julen Lopetegui.