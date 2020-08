Mercato - Takefusa Kubo justifie le choix de rejoindre Villarreal

Présenté à la presse aujourd'hui, Takefusa Kubo, prêté par le Real Madrid à Villarreal, a justifié son choix de rejoindre le sous-marin jaune. Le jeune milieu offensif japonais de 19 ans, très courtisé pendant ce mercato estival, aurait reçu une trentaine d'offres après son prêt réussi à Majorque (35 matchs de Liga, 4 buts, 5 passes).

"Ce sont les nouvelles. Certaines sont vraies et d'autres non. Il y avait d'autres offres mais ici c'était la meilleure et c'est pour ça que je suis là. Villarreal était la meilleure option. Aussi bien ma famille que mon représentant, que moi, nous le pensons. A présent, je dois démontrer ce que je sais faire" a-t-il déclaré. "Je suis très heureux de rejoindre Villarreal et de faire partie de cette grande équipe. Je viens de voir le terrain, j'ai déjà joué une fois ici, mais c'est spectaculaire tout comme le centre d'entraînement. J'espère faire une grande saison tant individuellement que collectivement. (...) Je suis venu ici pour faire une belle saison. J'espère que mon jeu aidera autant que possible un club comme Villarreal, qui est déjà très grand, mais j'espère que ce sera plus avec mon football (...) Je suis prêt à jouer n'importe où... moins en défense... ou au poste de gardien de but. J'ai pu parler avec l'entraîneur et avec certains joueurs, mais nous communiquerons avec les gens du club".